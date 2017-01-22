 

Белый дом раскритиковал СМИ за освещение инаугурации Трампа

 

Дональд Трамп утверждает, что на его инаугурации в пятницу присутствовало не менее миллиона человек. По словам 45-го президента США, он сам видел это, выступая на площади перед Капитолием. Трамп подчеркнул, что передававшие неверные сообщения СМИ были уличены в этом и они дорого за это заплатят, передает DW.

Пообещал призвать журналистов к ответу и новый пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер. Выступая на своем первом брифинге, он заявил, что некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами. В частности, речь идет о том, что медиа якобы откадрировали фотографии с воздуха так, чтобы казалось, что на инаугурацию Трампа пришло меньше сторонников президента, чем в 2009-м, когда в должность во второй раз вступал Барак Обама.

По словам Спайсера, эффект небольшого присутствия создался из-за белого пластика, которым был покрыт газон Национальной аллеи, что просто выделило пустые места. «Это была самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру», — резюмировал пресс-секретарь Белого дома.

Между тем, администрация Трампа пока так и не озвучила точные цифры, сколько же людей смотрели церемонию инаугурации в Вашингтоне. Спайсер лишь отметил, что каждая из трех самых больших секций Национальной аллеи вмещала не менее 200 тысяч человек и все они были заполнены.

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