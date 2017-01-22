Ушел в историю 2016-й год, который можно назвать самым трудным в экономической жизни страны в этом веке. Запомнился он большими трудностями во всех сферах нашей экономики, которые в конечном итоге отражались на социальной жизни населения в виде роста цен, нехватки продуктов и лекарств, закрытия предприятий, магазинов и банков, дефицита валюты и т.д. Но эта было лишь видимой частью, так сказать, результатами тех больших проблем, с которыми столкнулась экономика Азербайджана в прошлом году. А чтобы хоть немного разобраться в них, нужно окунуться в мир макроэкономических показателей и расчетов.

Главный показатель состояния экономики страны - внутренний валовый продукт (ВВП). Его объем в прошлом году составил около 60 млрд. манатов, что в сопоставимых ценах на 3,8% меньше, чем в предыдущем 2015 году. И уже в который раз Госкомстат увязывает такое снижение экономики страны с сокращением добавленной стоимости в строительном секторе на 27,6%. И действительно, в 2016 году производство ВВП в строительном секторе составило всего 10% ВВП или 6 млрд. манатов. Спад в строительстве сказался и на удельном весе ненефтяного сектора в структуре ВВП, который составил 65,7% или 39,4 млрд. манатов. При этом доля нефтегазового сектора составила 34,3% или 20,5 млрд. манатов.

Правда, если сравнить эти цифры с показателями 2015 года, может показаться, что прошедший год сопровождался ростом экономики. И правда, в номинальном выражении ВВП вырос на 10,2%. Точно также и производство ВВП на душу населения в номинальном выражении на 9,1% превысил показатель 2015 года, составив 6223,8 маната. Реальные же показатели, к сожалению, оказались значительно ниже. И связано это, в первую очередь, с осуществленной в конце позапрошлого года большой девальвацией маната, все тяготы которой выпали на долю прошедшего года.

И не случайно среднегодовая инфляция в стране в 2016 году составила 12,4% (на 0,3% выше прогноза правительства) против 4% в 2015 году. Да, девальвация маната, которая хоть и с меньшими темпами, но продолжается и сегодня, и общий спад в экономике привели к ускорению среднегодового роста цен до двузначного уровня, чего в Азербайджане давно уже не наблюдалось. Правда, производственные цены на сельхозпродукцию снизились по сравнению с 2015 годом на 2,6%. Но в целом, продовольственные товары подорожали на 14,7%, непродовольственные товары – на 16,7%, а услуги – на 5,8%. Да и последний показатель, видимо, существенно возрастет в основном из-за дифференциации Тарифным советом цен на ряд коммунальных услуг. Но статистика учтет это только в этом году.

А пока Азербайджан не сумел сохранить положительные тенденции и в промышленном производстве, которое за год упало на 0,4%. И вновь номинальный объем промышленного производства в стране составил 32,3 млрд. манатов, то есть по сравнению с 2015 годом (26,157 млрд. манатов) возрос на 23,5%. Но в долларовом выражении данный прошлогодний показатель составляет всего 18,241 млрд. долларов, что и свидетельствует о его реальном снижении на 0,4%. А вот производственные цены на промпродукцию в прошлом году выросли на 27,5% по сравнению с 2015 годом. При этом в добывающей промышленности этот показатель вырос на 30,9%, а в обрабатывающей промышленности - на 15,2%.

Наглядно состояние экономики показывают показатели торговли, причем как внутренней, так и внешней. И как ни странно, розничный товарооборот в стране в прошлом году показал 1,5-процентный рост. По итогам года этот показатель составил 30190,3 млн. манатов или 17,049 млрд. долларов по курсу. И просим читателя обратить особое внимание, что в реальном выражении эта цифра на 1,5% превышает показатель 2015 года. При этом торговля продовольствием оценивалась в 15077,4 млн. манатов, показав рост на 2,1%. Рост торговли непродовольственными товарами составил лишь 0,8%. Отсюда следует, что объем торговли внутри страны возрос, и жаловаться, казалось бы, не на что.

К сожалению, совсем иная картина сложилась во внешней торговле. В прошлом году Азербайджан осуществил торговые операции со 186-ю странами на сумму более 17,67 млрд. долларов, объем внешнеторгового оборота страны по сравнению с 2015 годом сократился на 19,46%. Объем импорта за год сократился на 7,42% и составил более 8,5 млрд. долларов. Но еще больше, а именно на 28,17%, сократился экспорт, чуть превысив 9 млрд. долларов. Правда, по итогам внешнеторгового оборота все же наблюдается положительное сальдо в 610,832 млн. долларов, но этот показатель за год сократился в целых 3,6 раза. Для сравнения отметим, что в 2015 году положительное сальдо внешнеторгового оборота превысило 2,2 млрд. долларов, а в предыдущие годы превышало и 10 млрд. долларов.

И вновь приходится констатировать, что почти 86% (7,885 млрд. долларов) общего экспорта страны (9,143 млрд.долларов) составил нефтегазовый сектор.

Как бы ни падали цены на «черное золото», как бы ни снижались объемы добычи, нефть и газ в основном и формируют весь экспорт страны. Представьте, что экспорт одной только нефти составил в прошлом году 20,901 млн. тонн, что на 4,82% ниже показателя предыдущего года. При этом в денежном выражении это составило 6,505 млрд. долларов, что на 26,64% меньше, чем годом ранее.

Существенно снизился также в количественном и денежном выражении объем экспорта нефтепродуктов и газа. Но все это не смогло привести к росту экспорта ненефтяного сектора. Шел, видимо, рост сектора пока на внутреннем рынке, но принимаемые правительством меры позволяют надеяться, что уже в этом году картину удастся изменить в пользу ненефтяного сектора – приоритетного направления развития нашей экономики.

Да, прошедший год для страны стал, по всей вероятности, тем самым дном, ниже которой экономика страны пасть уже не может. Это наглядно видно по тем положительным переменам, которые уже видны на рынке. Это показывает и сравнительная статистика начала и конца прошлого года. Во многих сферах экономики страны наблюдаются положительные сдвиги, нормализуется ситуация на валютном рынке. Повышены размеры минимальной месячной заработной платы и страховой части трудовых пенсий. А год ведь только начался.