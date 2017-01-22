И вновь вспомнилось меткое выражение президента Азербайджана Ильхама Алиева о некоторых экспертах, не умеющих разделить овес между двумя ослами, но пытающихся при этом читать нравоучения правительству. В принципе, ничего плохого нет в том, что эксперты имеют свое мнение, отличное от официального. Но только в том случае, если оно подтверждается расчетами и фактами. К сожалению, многие из тех, кто представляется экспертом, таких расчетов и фактов не имеют, а ссылаются на только им известные доказательства, которые так и не раскрываются. Зато официальные заявления и прогнозы в течение короткого времени находят свое подтверждение. Но и это не может убедить этих экспертов, упорно и бездоказательно критикующих правительство.

Давайте вспомним, сколько предупреждений правительству делали эти эксперты, утверждая, что международные финансовые институты отказываются выдавать кредиты Азербайджану. В частности, на финансирование проекта «Южный газовый коридор» и его составных частей - «Шахдениз-2», расширение Южнокавказского газопровода, TANAP и ТАР. Называли они и надуманные причины – нарушения прав человека и прочие политические проколы властей. Однако не сбылись и эти прогнозы. Иначе разве смогли бы правительство Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) в понедельник подписать в Баку правовой документ по кредиту в размере 400 млн. долларов на реализацию проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP)?

От имени правительства Азербайджана кредитное соглашение подписал глава выступающего бенефициаром по кредиту ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев, а гарантийное соглашение - министр финансов Азербайджана Самир Шарифов. От ВБ соглашение подписал региональный директор банка по Южному Кавказу Мерси Тембон. На реализацию проекта ВБ выделил Азербайджану 400 миллионов долларов США. Кредит выделен сроком на 30 лет, при этом льготный период составляет пять лет.

В принципе Совет директоров ВБ принял решение о выделении кредита в размере 800 млн. долларов на проект TANAP примерно месяц назад – 20 декабря прошлого года. Из этой суммы 400 млн. долларов было выделено ЗАО «Южный газовый коридор» под госгарантии Азербайджана. А остальные 400 млн. долларов предназначались компании BOTAŞ под госгарантии Турции.

А теперь, после оформления двустороннего соглашения, данное решение ВБ относительно ЗАО «Южный газовый коридор» приобретает законный характер, включающий все права и обязанности сторон (ВБ и Баку). Сегодня уже нет никаких препятствий для получения азербайджанской стороной выделенного кредита.

Почти одновременно с ВБ Азиатский банк развития (АБР) также утвердил предоставление Азербайджану средств в размере 1 млрд. долларов для поддержки второй стадии проекта разработки месторождения «Шахдениз».

На этот раз свои средства банк распределил иначе. Часть кредита в размере 500 млн. долларов предназначена непосредственно для ЗАО «Южный газовый коридор». А оставшиеся 500 млн. долларов АБР выделяет в виде гарантии по коммерческим кредитам на 526 млн. долларов, привлекаемым со стороны ЗАО «Южный газовый коридор». То есть, вторую половину миллиардных кредитных средств АБР планируется направить на поддержку усилий правительства Азербайджана как по финансированию проекта, так и по диверсификации экономики.

По словам генерального директора АБР по Центральной и Западной Азии Шона О`Салливана, расширение месторождения «Шахдениз» является ключевым для экономики Азербайджана с точки зрения обеспечения долгосрочных доходов и диверсификации экспорта газа в Европу. Поддержка АБР поможет генерировать экономические возможности для частного сектора, создать тысячи рабочих мест, а также способствовать росту связей Азербайджана с соседними странами и Европой. Вскоре, думается, Баку подпишет соответствующее кредитное соглашение и с АБР.

На фоне сказанного совсем неслучайной кажется встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Да, первым, с кем провел встречу прибывший на Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе Ильхам Алиев, был главный банкир Европы. И хотя официальная хроника не раскрывает содержание беседы сторон, легко догадаться, что кроме прочих вопросов, они уделили внимание и Южному газовому коридору со всеми составляющими его проектами. Это подсказывает простая логика – после ВБ и АБР кредиты ЕБРР оказались бы весьма кстати. И вряд ли европейский банк откажет в этом Азербайджану – надежному партнеру с высоким кредитным рейтингом.

Выходит, что у Баку нет проблем с получением миллиардных кредитов у самых известных банков. Но кто же в таком случае пытается нагнетать ситуацию и пугать общественность возможными последствиями «неверных политических шагов правительства»?

Haqqin.az не раз отмечал, что в этом вопросе позиции непримиримой внутренней оппозиции и определенных кругов за пределами страны совпадают. А когда их мнения посредством СМИ доводятся до общественности, они могут вызвать нежелательный эффект. Ведь проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках «Стадии-2» разработки месторождения «Шахдениз».

Этот проект сулит стране огромные перспективы. Первоначальная оценочная стоимость (впоследствии проект значительно подешевел) его превышает 40 млрд. долларов, из которых на долю Азербайджана приходится 13 млрд. долларов.

Причем Азербайджан уже выполнил обязательства по финансированию «Южного газового коридора» на 50%, освоив более 6 млрд. долларов. Только в прошлом году на реализацию проекта затрачено 2 млрд. долларов. Но пусть не пугают читателей эти миллиарды. Азербайджан по большому счету и сам без посторонней помощи в состоянии осилить финансирование своей доли. Это хорошо известно специалистам как в нефтегазовом секторе, так и в банковских кругах. Поэтому им и невыгодно заигрывать с Баку в политические игры при решении чисто экономических вопросов. А почему в таком случае мы берем кредиты за рубежом – так использование их часто бывает выгоднее, чем снимать свои средства, вложенные в не менее эффективные проекты…