Порошенко: "А вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?"

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа Киева от Донбасса, сообщает «Интерфакс-Украина». Об этом глава государства сказал на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса», — сказал он.

Порошенко подчеркнул, что хотел бы задать этим политикам вопрос: «Господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?»

Украинский президент отметил, что эти политические силы призывают «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане».

«Такая стратегия 100% до мира не доведет. Цель России — не Донецк или Луганск; цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — добавил Порошенко.