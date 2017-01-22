Эрдоган: "Турцию беспокоит позиция администрации Трампа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию перед визитом в ряд стран Восточной Африки, передает агентство Анадолу..

«Мы обсудим с властями африканских стран, в том числе лидерами Танзании и Мозамбика, тему борьбы с пособниками террористического течения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) на африканском континенте», - сказал Эрдоган.

«Друзья Турции в Африке с каждым днем все больше осознают истинные цели и сущность FETÖ. После преступлений, совершенных в ночь на 15 июля в Турции, террористы Гюлена уже не могут скрывать свои цели под ширмой «диалога, услуг, образования и торговли», - отметил президент, подчеркнув, что террористам Гюлена уже нигде не скрыться.

Глава турецкого государства далее привлек внимание к смене администрации в США.

По словам Эрдогана, новый президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, которые внимательно изучает турецкая сторона. «Турцию интересует ситуация на Ближнем Востоке, в частности то, какой будет позиция администрации Трампа по данному региону. Сегодня Ближний Восток в огне. До руководства Турции доходят некоторые высказывания по региону, и это беспокоит Анкару. Все это требует обсуждений», - сказал президент.

Эрдоган отметил, что Турция выступает за такой Ближний Восток, где будут уважать территориальную целостность каждой страны.

«Анкара выступает против разделения региона. Это неверно, и в первую очередь является проявлением неуважения к народам региона. Турция не поддержит попытки изменения карты региона», - отметил президент.

«Эти вопросы требуют обсуждения с Дональдом Трампом. В настоящее время обсуждается дата моего визита в Вашингтон. Безусловно, на встрече с Трампом я детально обсужу все эти вопросы», - добавил Эрдоган.