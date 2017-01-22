В Японии горит нефтеперерабатывающий завод

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в японском городе Оита префектуры Вакаяма, информации о пострадавших или погибших пока не поступало, передает РИА Новости.

По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 16 часов по местному времени.

Согласно предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.

Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тысячи человек, проживающим вблизи завода.