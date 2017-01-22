Видади Нариманов и Султан Исраилов часами насиловали девушек

В Ханты-Мансийском автономном округе азербайджанец и чеченцы сначала избили, а потом по очереди часами изнасиловали двух девушек в самом центре города в кафе «Ной» и получили за это условные сроки, сообщает haqqin.az cо ссылкой на российское издание «Публичные люди».

Согласно информации, в групповом изнасиловании приняли участие четверо мужчин: Султан Исраилов, Видади Нариманов, а также братья Юртаевы. Участники преступления затащили двух посетительниц кафе в кабинет к хозяину кафе Видади Нариманову, где насиловали их по очереди, а затем подвергли побоям.

Суд уже вынес приговор по делу братьев Юртаевых, выделенному в отдельное производство после того, как оба признали свою вину. Братья были приговорены к пяти годам условно каждый, им также был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Издание отмечает, что Султан Исраилов является главой чечено-ингушской диаспоры ХМАО.

Также российское издание отмечает, что за изнасилование местных девушек неизвестными был сожжен ресторан азербайджанца Видади Нариманова.