Братья Мустафаевы похитили невесту

По требованию следствия уроженцы Азербайджана братья Мустафаевы должны пройти психиатрическую экспертизу и доказать свою вменяемость. Как передают российские СМИ, об этом сообщили на пресс-конференции в Следственном комитете по Орловской области.

Дело в том, что братьев Мустафаевых обвиняют в похищении молодой учительницы из Болховского района. Девушку обнаружили в селе Тельчье Мценского района. «Похитить невесту» двоих братьев Мустафиных попросил третий — «жених», который недавно освободился из тюрьмы, отсидев срок за изнасилование.

Сейчас трое мужчин находятся под стражей, расследование продолжается. Основной объем следственных действий был выполнен почти сразу, однако рассмотрение дела затянулось из-за необходимости психиатрической экспертизы. Ее результаты появятся вскоре, и через 2-3 недели дело передадут в прокуратуру.

В судебном заседании один из братьев Мустафаевых заявил: «Мы люди с Кавказа, и у нас похитить невесту - это традиция». Обвиняемые и их защитники эту версию поддержали и настаивали на том, что «похищение невесты» – это национальный обычай.