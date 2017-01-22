 

С прилавков в Баку исчезает курица фото

Автор: Ульвия Худиева, собкор 

В последние дни в торговых сетях наблюдается дефицит куриного мяса. Наблюдения корреспондентов haqqin.az свидетельствуют о тои, что отделы крупных супермаркетов, в которых продается курятина, практически пусты.

«В начале недели имелись проблемы с поставщиками, но они уже решены. Сейчас на прилавках есть товар всех фирм», - рассказал haqqin.az на условиях анонимности сотрудник супермаркета Fresko.

В супермаркете Neptun, расположенном вблизи станции метро «Хатаи», также признались, что прежнего широкого выбора курятины уже нет. В наличии проблем с поставками бройлерного мяса признались и продавцы близлежащих магазинов.

«У нас в продаже есть замороженная курица, но ее мало. Последние 3-4 дня мы вообще не закупали товар. После Нового года продажи идут не очень хорошо», - признается продавец Намик Алиев.

По его словам, с начала года мясо курицы подорожало примерно на 0,2 маната за килограмм. При этом продавец не исключил дальнейший рост цен на куриное мясо.

Сотрудник отдела продаж компании Siyəzən broyler Худу Абдиев опроверг слухи о прекращении поставок товара в магазины Баку. По его словам, в последнее время введен запрет на ввоз мяса курицы из ряда стран, но местное производство не останавливалось.

Аналогичную позицию высказали в компании Garant Aqro, которая производит мясо курицы под маркой Mərcan.

В свою очередь, глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвелиев отметил, что из-за эпидемии птичьего гриппа запрещен ввоз мяса курицы из стран Европы, а также ряда областей России и Ирана. В настоящее время в Азербайджан ввозится мясо птицы из Турции, Украины, Бразилии и США.

Экономический эксперт Вахид Магеррамов считает, что дефицит мяса курицы может быть вызван тем, что местные компании сокращают производство. Выращивать курицу становится невыгодно из-за роста курса доллара, за который закупается корм и другие ингредиенты. Компании также не могут повысить цены на свой товар из-за падения покупательской способности населения. Поэтому они идут на сокращение производства.

1573 просмотров


Старости
Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
23 Янв 7° / 1°
24 Янв 8° / 4°
25 Янв 8° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

Как великий советский ученый пытался заразить чумой весь Азербайджан архивы КГБ, воскресное чтение
Устроившего стрельбу из гранатомета задержали в Стамбуле
Страны вне ОПЕК начали сокращать добычу нефти
С прилавков в Баку исчезает курица фото
Великобритания провалила испытания ядерного оружия
Братья Мустафаевы похитили невесту
Видади Нариманов и Султан Исраилов часами насиловали девушек
В Японии горит нефтеперерабатывающий завод
Эрдоган: "Турцию беспокоит позиция администрации Трампа"
Порошенко: "А вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?"
Летевший в Москву самолет экстренно сел в Баку
А говорили, что Азербайджан не получит кредиты?! наш комментарий
Госкомстат показал на цифрах состояние азербайджанской экономики наш комментарий
Белый дом раскритиковал СМИ за освещение инаугурации Трампа
72-летнего мужчину и его дочь обвиняют в крупном мошенничестве haqqin.az из зала суда
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Смертник подорвал автомобиль у посольства Италии
Сюзан Симонян: «Выборы в Армении проведет Кремль»
Первое заявление Мелании Трамп
ЦРУ о ядерном оружии в Азербайджане и распаде СССР
В Польшу доставили первые американские крылатые ракеты
Турецкая армия уничтожает террористов в Сирии
Протестующих против Трампа могут посадить на 10 лет
Россию хотят лишить еще одного чемпионата мира
В Астане готовятся к ключевым переговорам по Сирии