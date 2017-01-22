 

Страны вне ОПЕК начали сокращать добычу нефти

 

Практически все страны сокращают плановую добычу нефти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, который участвует в плановом заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК.

"Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства в соответствии с соглашением. Цифры я скажу вам после сегодняшнего заседании. Но мы сейчас практически по всем странам видим динамику, которая соответствует первоначальным планам", - сказал он в ответ на вопрос о ходе выполнения договоренностей, передает ТАСС.

Российский министр заявил, что по итогам неформального заседания подготовлен "проект документа, который будет описывать деятельность комитета".

Ранее в официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс.

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