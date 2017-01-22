Устроившего стрельбу из гранатомета задержали в Стамбуле

В Турции задержан террорист, совершивший обстрел из гранатомета офиса правящей партии Турции и здания управления безопасности в Стамбуле, пишет в воскресенье турецкая газета Milliyet.

Задержанный 43-летний Шериф Турунч является членом террористической организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C).

Террористическая организация DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и ранения получили 155 человек.