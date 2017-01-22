Попытка покушения на украинского депутата

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил о покушении на депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Антона Геращенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Преступление 21 января предотвратила Служба безопасности Украины (СБУ), передает «Корреспондент.net». По информации издания, исполнить его вызвались двое граждан Украины, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма. По данным следствия, свои действия они координировали с руководителем — бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андреем Тихоновым, который в настоящее время проживает в России.

Основным мотивом покушения на Геращенко, по информации издания, считается попытка устранить политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов «Миротворец».