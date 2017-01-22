История имеет особенность повторяться. К несчастью, нередко в виде трагедий, конфликтов, кровопролитий. Вместе с тем возобновляются и позитивные явления: страны начинают склоняться к более миролюбивой политике, к власти в ведущих государствах мира приходят талантливые политики, способные положительно влиять на ситуацию в мире. Но так уж созданы люди, что из века в век в каждом наступившем году они видят приметы эры турбулентности, грозящей землянам чем-то непоправимым – вселенскими катастрофами и Апокалипсисом.

В реальности же жизнь на нашей планете всегда была опасной, драматичной, полной конфликтов и войн, несчастий и катаклизмов. Взять хотя бы наиболее значимые события 1981 года.

Украина - новая Польша, Трамп - новый Рейган?

Почему аналогия именно этого года с нынешнем временем наиболее показательна? Да хотя бы потому, что 1981-му, как и нынешнему 2017-му, выпало стать Годом Петуха. Ну, а еще именно 20 января 1981-го состоялась инаугурация президента США Рональда Рейгана…

Рейган сменил на этом посту Джимми Картера, которому любили припоминать, как во время рыбалки в его родном городишке Плэйнз в лодку президента пытался взобраться какой-то очень уж агрессивный водяной кролик. Отражая нападение зверька, Картер пустил в ход весло, сумев его отогнать. История просочилась в прессу, и газета «Вашингтон пост» вышла с заголовком «Президент атакован кроликом». В дальнейшем эту фразу использовали как определение слабой и малоуспешной политики Картера и закономерности его разгрома на выборах.

Покидающий президентский пост в США Барак Обама, хоть и не был атакован кроликом, зато излишне увлекался своим имиджем обычного гражданина страны: забавлялся гольфом, посещением пабов и кафетериев, чтобы выпить пива и откушать хот-дог с простым народом. В итоге же вошел в историю, как один из самых слабых президентов США, при котором рост антиамериканизма в мире достиг крайне высокой отметки.

Ну, а его неумное желание досадить России вызывало откровенные насмешки даже собственных граждан.

Барака Обаму на посту президента США сменит Дональд Трамп, вступающий в должность на самом пике американо-российского противостояния. Между тем, Рейган также вступал в должность на пике противостояния, только тогда США и СССР. И тогда тоже достаточно громко звучали голоса тех, кто весьма скептически относился в самому факту избрания бывшего актера и радио-ведущего, а позже президента Гильдии киноактеров Рейгана.

Вот и ныне большинство с изрядным скепсисом, а порой и со злым сарказмом комментируют президентское будущее Трампа - миллиардера, любителя сниматься в эпизодических ролях в кино и клипах звезд шоу-бизнеса.

Уже этим 2017 год очень напоминает 1981-й. И таких аналогий можно привести много. Например, если на место Польши поставить Украину, а на место Ирана - Турцию. В марте 1981 года в Польше, которая тогда была социалистической и еще не выходила из-под тотального влияния СССР, началась крупнейшая в истории общенациональная предупредительная забастовка с участием почти 13 миллионов человек.

В Москве это восприняли как прямую угрозу своей гегемонии в этой стране. Руководство СССР объявило польский профсоюз «Солидарность» контрреволюционной организацией. Почти полное, как видим, копирование реакции Москвы на сугубо внутриукраинские события, обернувшиеся «революцией достоинства». В России нынешнюю украинскую власть на всех телеканалах называют «фашистской хунтой», а в Кремле многократно заявляли о ее нелегитимности.

Разница лишь в том, что пророссийский президент Украины Виктор Янукович не сумел в итоге удержать власть, тогда как просоветский генерал Войцех Ярузельский сумел.

Он объявил военное положение в Польше, что сопровождалось массовыми арестами и ущемлением гражданских и профсоюзных прав. В итоге, в Польше развернулось протестное движение «Солидарности» и уже в декабре 1981 года части моторизованной поддержки гражданской милиции, которые применялись против политической оппозиции, прежде всего для разгона демонстраций, атаковали шахту Вуек в Силезии и при этом девять шахтеров были убиты.

Эти действия польского руководства очень напоминают расстрел участников Майдана в Украине, кровавый и жестокий беспредел «Беркута» и «титушек»-провокаторов. Но главное, что эти события в Польше 1981-го привели к тому, что президент США Рональд Рейган объявил о санкциях против СССР: прекращении поставок нефтегазового оборудования, запрете рейсов "Аэрофлота" в США, приостановке работы советской закупочной комиссии в Нью-Йорке.

Сейчас очень много разговоров о возможной отмене Трампом санкций против России, но произойдет ли это? Мне, например, кажется, что пусть и не сразу, но со временем американо-российские отношения примут еще более напряженный характер и появятся новые санкции, причем гораздо более болезненные, чем те, что были введены Рейганом против СССР. Время покажет, чей прогноз окажется верным, но уже сегодня ясно, что РФ и США находятся ныне в столь же жестком противостоянии, как СССР и США в 1981 году.

Терроризм армянский, терроризм игиловский

Идем далее по пути аналогий. Увы, едва ли не ежедневно приходят тревожные новости из братской Турции. Теракт следует за терактом, была и попытка государственного переворота. И похоже, конца-края этому всему, к сожалению, не видно: мировой терроризм при поддержке влиятельных покровителей объявил Турции настоящую войну. Но ведь террор, как метод давления на официальную Анкару, используется не впервые. Меняются только исполнители этой кровавой миссии. Если сейчас это террористы ПКК и ИГИЛ, то ранее эту адскую работу выполняли армянские террористы. И именно в 1981 году состоялась одна из самых громких их акций.

Речь идет об операции по захвату турецкого консульства в Париже, которую осуществила армянская террористическая организация АСАЛА в сентябре 1981 года. Тогда четыре армянина из Группы имени Егише Кешишяна в течение 15 часов удерживали турецкое консульство во Франции. Ворвавшись в здание дипмиссии, они тяжело ранили консула Кая Инала и представителя службы безопасности Джемаля Озена. Всего террористы захватили 56 заложников.

Требование боевиков освободить «армянских и нескольких турецких и курдских политических заключенных в Турции» было отклонено. Турецкий посол во Франции Аднан Булак тогда четко заявил: «Мы не посредничаем с террористами». Увы, с ними решили сотрудничать иные. Дело в том, что трое из армянских террористов были выпущены на свободу уже в 1986 году и уехали в Ливан. Двое потом переехали в Армению, где терроризм поддерживается на государственном уровне как средство давления на Азербайджан.

Позже в международной прессе появилась информация, что французское правительство заключило с террористами соглашение, одним из условий которого было вынесение неадекватно мягких приговоров участникам нападения на турецкое консульство в обмен на прекращение акций АСАЛА на французской территории. Так это или нет, сказать сложно, но позорным фактом остается то, что террористы получили столь ничтожно короткие сроки.

Если бы во Франции тогда жестко, как того и заслуживают террористы, отнеслись к захватчикам турецкого консульства, то в этой стране не было бы новых терактов, как это случилось в аэропорту Орли два года спустя. Тогда погибли 8 человек и еще 55 получили ранения. Организатором теракта была АСАЛА, и именно ее уроки сейчас используют террористы ИГИЛ по всему миру.

Год покушений на президентов и появления СПИДа

Ну, а напоследок припомним, чем еще был памятен 1981 год и чем он похож на 2017-й. Именно тогда вовсю трясло Иран. Вначале от власти там был отстранен президент Абольхасан Банисадр. Но это отнюдь не привело к нормализации ситуации в стране. В июне 1981-го в результате взрыва в штаб-квартире Исламской республиканской партии погибли лидер партии аятолла Бехешти, четыре министра и 23 депутата Меджлиса. А уже в августе бомба взорвалась в Тегеране и не стало президента страны Раджаи и премьер-министра Мохаммада Бахонара.

Впрочем, неспокойно было в тот год везде. Началась партизанская война в Уганде и движение контрас в Никарагуа. Правительство Италии подало в отставку из-за обвинений в связях с профашистской масонской ложей Propaganda Due. В феврале имела место попытка государственного переворота в Испании: офицеры Национальной гвардии во главе с Антонио Техеро захватили депутатов парламента. Переворот был сорван благодаря королю Хуану Карлосу

А еще 1981-й запомнился тем, что в марте Аугусто Пиночет был избран президентом Чили на восьмилетний срок, а в апреле на референдуме на Филиппинах избиратели высказались за предоставление президенту Маркосу чрезвычайных полномочий. Весьма, согласитесь, знаковые события, негативно сказавшиеся на дальнейшей судьбе этих государств.

Тогда же произошла целая серия покушений на влиятельных мировых персон. Покушались даже на Рейгана и Папу Римского Иоанна Павла Второго. Чуть позже после них во время празднования дня рождения королевы в Лондоне Маркус Саржент сделал шесть холостых выстрелов по королеве Елизавете Второй. Королеве повезло, осталась жива, а вот президент Египта Анвар Садат был убит в Каире во время военного парада.

В СССР, в Сарапуле (Удмуртская АССР), произошел тогда первый случай захвата заложников в школе. Ну, а еще в том году было много авиакатастроф и иных трагедий.

В добавление всех бед в июне 1981 года в Лос-Анджелесе были зарегистрированы первые пять случаев «редкой формы пневмонии», позже получившей название СПИД.

По всему миру ежегодно от этой болезни гибнет огромное число людей, а лекарства от нее так и не найдено, как не найдено средство, с помощью которого можно было бы достичь мира и спокойствия на всей нашей планете. Земля уже многие века не выходит из состояния турбулентности, и выхода из этой беспорядочной вихревой тряски пока не видно...