Разбогатевший на торговле нефтью и нефтепродуктами бывший владелец товузского футбольного клуба «Туран» олигарх Муса Сулейманов, взяв у государства дешевый кредит в размере 25 миллионов долларов, пытался вложить эти деньги в бизнес за рубежом. Однако несмотря на то, что за глаза его многие называли кидалой, он сам стал жертвой мошенников и потерял большие деньги.

Как указано в материалах возбужденного Управлением полиции Наримановского района в ноябре 2015 года уголовного дела, попавших в распоряжение haqqin.az, М.Сулейманов в целях финансирования строительства в Батуми 30-этажного казино в форме кубика Рубика решил воспользоваться кредитом.

Его компания ADO-G Group начала строительство по соглашению о франшизе со швейцарской компанией Swiss-Belhotel İnternational. Будущий отель сразу получил громкое название Grand Swiss-Belhotel Batumi. По проекту в нем должны были разместиться казино в тысячу квадратных метров, конференц-зал, четыре кафе и ресторана, в том числе и ресторан-пентхаус на 30-м этаже здания с роскошным видом на Черное море, а также СПА-центры. То есть, все атрибуты солидного и роскошного заведения.

Но до конца свой грандиозный замысел олигарху довести не удалось - возникли финансовые трудности. Строительство пришлось остановить.

И вот тогда Сулейманов и решил, что его положение поправит кредит, причем из Национального фонда поддержки предпринимательства, потому что там его выдают под сносные проценты. А нужно было ни много ни мало 25 млн долларов. Однако средства этого Фонда предназначены не для зарубежных инвестиций, а только для развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Государство выделяет сотни миллионов долларов Фонду для того, чтобы местные бизнесмены могли воспользоваться дешевыми кредитами для развития ненефтяного сектора, открытия новых рабочих мест. То есть, деньги Фонда не имеют никакого отношения к бизнес-проектам олигарха Мусы Сулейманова в Грузии.

Об этом хорошо знал и сам Сулейманов, поэтому он стал искать обходные пути для получения кредита из Фонда. В один прекрасный день он знакомится с Этибаром Насибли, пообещавшем ему организовать 25-миллионный кредит благодаря своим связям в Нацфонде, причем на 14 лет и под смешные 5%.

На текущие расходы новый знакомый в марте 2014 года взял у олигарха 45 тысяч манатов. Ну, а пока шли необходимые хлопоты, Насибли рассказал, что по линии Министерства экономического развития в Сумгаите будет возводиться большой общественный объект и что уже объявлен тендер на строительство. Стоимость проекта – 6 миллионов долларов, а тендер поручен ООО Bik Teknik. Прыткий посредник уверил олигарха, что всего за 40 тысяч манатов руководство этой компании обеспечит участие в этой стройке и фирмы Сулейманова.

И опять ушлый кидала умудрился дать денег. Все это произошло в апреле 2014 года. Насибли соловьем разливался, что все на мази: уже, мол, заявки и на кредит и участие в тендере рассматриваются. А потом неожиданно исчез. После долгих поисков «доброго помощника» Сулейманов обратился в полицию с заявлением о том, что его кинули на 85 тысяч. И Насибли задержали, но не арестовали. Правда, открытое на него дело дошло до суда.

Напомним, что открытие суперотеля Мусы Сулейманова было запланировано на 2016 год. Но вот грузинская пресса недавно написала, что строительство его не продвинулось дальше рытья котлована.

Вообще-то компания ADO-G оказывала логистические и подрядные услуги нефтегазовым компаниям, продавала оборудование SOCAR, McDermot Caspian Construction, Nobel Oil, Salyan Oil, Gobustan Operating и др. Но потом ее владелец Сулейманов стал заниматься и строительным бизнесом. ADO-G не раз выигрывала тендеры на постройку зданий и прокладку дорог.

Ну, а сейчас азербайджанские СМИ пишут, что у Мусы Сулейманова имеется задолженность по кредитам Межбанку в размере 100 миллионов долларов, а так как он не в состоянии ее вернуть, то предпочел сбежать из страны.