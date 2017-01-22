Уже несколько лет как весь мир охватила «эпидемия»: рабочие места вместо людей занимают роботы. Эта тенденция докатилась уже и до границ Азербайджана – в соседней России Сбербанк РФ внедряет робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. И по словам зампредседателя правления банка Вадима Кулика, запуск системы в первом полугодии 2017 года может «высвободить» около 3 тыс. рабочих мест.

То есть, 3 тысячи человек только в одном российском банке в одночасье могут оказаться без работы.

Понятно, что роботы даже в обозримом будущем не смогут полностью заменить людей, но оказать влияние на занятость населения – вполне способны. Такое уже было в истории человечества. Развитие технологий, автоматизация – неизменно приводили к безработице.

Вспоминается история, произошедшая в 1955 году, когда Генри Форд (второй), глава автомобильной корпорации Ford, спорил с одним из профсоюзных лидеров: «Как вы заставите роботов платить вам взносы?». «А как вы заставите роботов покупать ваши машины?» — парировал тот.

С тех пор конфликт между обществом и технологиями стал более явным. Зачем платить людям, если устройство работает дешевле и лучше?

А что же в Азербайджане? В каких сферах в нашей стране могут появится роботы вместо людей, сколько человек могут потерять работу, когда это может произойти и произойдет ли вообще?

Отвечая на вопросы haqqin.az, завотделом защиты социально-экономических прав трудящихся Конфедерации профсоюзов Азербайджана Чингиз Тагиев заявил, что значительное применение робототехники, новейших автоматизированных систем, которые способны оставить без работы десятки тысяч человек в Азербайджане, в ближайшие годы не предвидится.

При этом Чингиз Тагиев отметил, что в каких-то сферах машины и автоматизированные системы действительно вытеснят людей. «Но это решаемая проблема. В этом случае необходимо привлечь людей, оставшихся без работы в трудоемкие отрасли. Это прежде всего сфера обслуживания, в частности, туризм, легкая промышленность и т.д.», - отметил Тагиев.

По его словам, сейчас в Азербайджане, к примеру, развивается хлопководство, а это предполагает открытие ткацких фабрик, пошивочные цехов, создание сети по продажам.

«В любом случае человеческий труд будет востребован. Хотя бы для производства и обслуживания тех же машин и роботов. Автоматы будут заменять не только ручной труд в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, но и широко применяться в сфере умственного труда. Однако спрос на труд человека всегда будет высоким, так как появляются новые экономические сферы, ноу-хау». По мнению эксперта, для Азербайджана угроза рабочим местам от глобального кризиса более реальна и ощутима, чем от роботов и машин.

Между тем, исследования компании McKinsey, с которой плотно сотрудничает и правительство Азербайджана, показывают, что люди, занятые предсказуемыми физическими задачами (это 19% всех работников), могут быть заменены роботами на 81%. Следующие за ними кандидаты на вылет — сотрудники, занятые в обработке данных: 16% всех занятых, за которых роботы могут выполнять 69% задач.

«Революция роботов» коснется и врачей, где, с одной стороны, каждая конкретная операция в той или иной степени непредсказуема, а с другой — на медицинских работников возложена обработка большого массива данных, с которой справятся и программы.

В финансовом секторе, где как и в здравоохранении, важно осмысление множества факторов и интуиция, недоступные пока роботам, автоматизировать можно до 43% функций, полагает McKinsey. У ипотечных брокеров, например, 90% времени уходит на обработку заявок, и все это можно автоматизировать, то есть, лишить людей нынешних заработков.