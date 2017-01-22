Гянджинская (Кировабадская) летная военная школа была известна в мире своими легендарными выпускниками. Об одном из них – испанце Хосе Паскуале Сантамарии недавно написала мировая пресса.

Советский военный летчик лейтенант Хосе Паскуаль Сантамария родился в 1916 году в Мадриде. С раннего детства остался без отца, рано начал работать, чтобы помочь прокормить семью. Во время гражданской войны в Испании он воевал в авиации на стороне республиканцев.

По некоторым сведениям, он успел одержать в испанской гражданской войне шесть побед.

Возможно как один из лучших пилотов или по другой причине он был направлен в Советский Союз. Здесь Хосе учился в летной школе в Кировабаде (Гянджа). В наградном листе – единственном доступном документе – про него сказано, что после обучения в Гянджинской летной школе испанский летчик был вынужден остаться в Советском Союзе, так как республиканцы потерпели поражение. С началом Великой Отечественной войны он добровольцем вступил в Красную Армию.

Летом 1941 года Хосе Паскуаль был летчиком 2-й эскадрильи 1-й авиационной бригады, осенью принимал участие в обороне Москвы в составе 1-й эскадрильи 283-го истребительного авиационного полка ПВО, которая летала на самолетах МиГ-3.

В июле 1942 года лейтенант Хосе Паскуаль Сантамария направлен в 788-й истребительный авиационный полк 102-й истребительной авиационной дивизии ПВО в Воронеж. Он попадает в эскадрилью капитана Николая Козлова, ставшего впоследствии Героем Советского Союза, и летает уже на самолете Як-1.

С августа 1942 года полк принимал участие в боях за Сталинград. И испанец воевал здесь лучше других, записывая на счет личные победы.

Вот как рассказывают со слов очевидцев о последнем бое 27 августа 1942 года испанского летчика:

«В последнем для летчика боевом задании участвовала вся эскадрилья (пять самолетов). Им пришлось вступить в неравный бой с тремя девятками Ю-87 под прикрытием Ме-109 (около сорока самолетов). Начало боя складывалось вроде бы удачно – сразу было сбито несколько пикировщиков. Но был сбит и его ведущий Башкиров, который спасся на парашюте. Прикрывая ведущего, Паскуаль атаковал пятерку «мессеров». По воспоминаниям летчиков эскадрильи, Хосе успел сбить троих, но и сам погиб».

Его наградили посмертно орденом Ленина 19 сентября 1942 года. Он один из первых и немногих испанцев, удостоенных главного ордена СССР за подвиги в годы Великой Отечественной войны.