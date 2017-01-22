Около 600 тысяч человек прошли по улицам Нью-Йорка в знак протеста против нового президента США Дональда Трампа. Видео марша противников республиканца опубликовало агентство Ruptly.

Шествие в Нью-Йорке стало частью большой протестной акции, так называемого женского марша. Он приурочен к первому дню президентства Трампа.

Протестующие прошли от штаб-квартиры ООН до Трамп-тауэр, небоскреба, расположенного на Пятой авеню. В этом здании миллиардер сообщил о своем намерении побороться за президентское кресло в 2015 году. Здесь же, в ноябре 2016-го, республиканец объявил о своей победе на выборах.