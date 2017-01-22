 

Серж Саргсян о размещении миротворцев в Карабахе

 

Накануне в своем выступлении президент Армении Серж Саргсян опроверг информацию о переговорах о размещении миротворцев в зоне карабахского конфликта: «Такие переговоры никогда не велись», цитирует армянского президента Интерфакс.

"Однозначно, что после разрешения карабахской проблемы в конце концов здесь будут размещены миротворцы, но для сторон должны быть приемлемы состав и принципы этих сил. Но такие переговоры не велись, поскольку по другим пунктам не было согласия", - сказал С.Саргсян. 

Он также отметил, что никогда не был сторонником позиции, что "Азербайджан можно принудить к капитуляции. Наша цель - окончательно решить вопрос Карабаха, дать окончательный статус", - отметил президент Армении.

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