Итальянские СМИ о приезде армян в Баку

«Карабахский конфликт вновь приобретает актуальность. Так, в ноябре в Баку прошла мирная конференция «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана», в которой приняли участие правозащитники из Азербайджана и Армении», - пишет итальянское издание Оpinione.

Основной целью конференции было собрать за одним столом представителей Армении и Азербайджана, чтобы они в напряженной, но конструктивной атмосфере смогли организовать диалог. До начала конференции представители Армении принесли извинения азербайджанскому народу за учиненный в 1992 году геноцид мирных жителей Ходжалы и посетили обелиск, посвящённый жертвам этого геноцида. В результате конференции, руководствуясь Хельсинским заключительным актом и нормами международного права, стороны создали «Армяно-азербайджанскую мирную платформу», пишет итальянское издание.

«Представители Армении: правозащитник Ваге Аветян, председатель общественной организации «Национальное освободительное движение» Ваан Мартиросян, журналист, вице-председатель правозащитной неправительственной организации «Меридиан» Сюзан Джагинян и представители Азербайджана: член Совета Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Ровшан Рзаев, профессор Бакинского государственного университета Камиль Салимов, председатель общественного объединения «Поддержка развития связей с общественностью» Шалаля Гасанова подписали обращение, в котором говорится о том, что Армения должна прекратить оккупацию и вывести свои войска, обеспечить право беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение к родным очагам, а также о том, что необходимо восстановить политические и экономические отношения между Арменией и Азербайджаном, основанные на резолюциях и решениях ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций, особенно соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, восстановить коммуникации.

Бакинская платформа, исходя из принципов международного права и Хельсинкского Заключительного акта о взаимоуважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, заявила о необходимости решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Платформа открыта для граждан, общественных институтов, НПО, научных деятелей обоих стран, а также для граждан других стран, кто заинтересован в укреплении этой Платформы», - говорится в статье.

Итальянское издание отмечает, что к Платформе сразу же присоединились армянские активисты. Так, участниками Платформы стали один из активистов Евромайдана, известный армянский правозащитник Арам Карапетян, принявший участие в революции достоинства, член Союза армянских писателей, член Союза писателей Англии, член Союза журналистов Украины, автор тринадцати книг Ваагн Карапетян, журналист Артем Авакимов, гражданский активист, представитель армянской диаспоры в США Анаит Синанян, член гражданского общества Тамелла Арзуманян, предприниматель Эрик Хачатуров. Армянские активисты заявили, что «криминальный режим Саргсяна не дает армянскому народу примириться с Азербайджаном». В своем эмоциональном выступлении Ваан Мартиросян заявил: «Из-за Карабаха мы можем потерять Армению. Погибло много молодых людей и их смерти на совести Саргсяна».

В то же время привлекает внимание и нашумевшее выступление бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, повторившего свои тезисы, которые он впервые озвучил в 1998 году.

«Известно, что конфликт с Азербайджаном ухудшил экономическую, политическую, социальную, демографическую, морально-психологическую ситуацию и в Армении, и в Карабахе. Наряду с другими вопросами в поэтапном варианте решения конфликта важен и вариант освобождения оккупированных азербайджанских территорий», - заявил Л.Тер-Петросян.

Издание отмечает, что Платформу поддержали и в Италии. Так, организация «Для спасения детей» заявила, что для решения карабахского конфликта есть все возможности и поддержала платформу.

Издание отмечает, что на Платформу возлагаются большие надежды и многие надеются на ее дальнейшее расширение: «Вступление многих армянских активистов в ее ряды может уверить власти Армении в том, что необходимо начать конструктивные переговоры с Азербайджаном для достижения мира. Однако, ясно видно, что власти Армении не хотят слушать армянских и азербайджанских интеллектуалов. Армяне-участники Платформы подвергаются серьезному давлению.

Ваге Аветян в своем интервью азербайджанским СМИ заявил о ряде атак на него. Араму Карапетяну, наряду с другими угрозами, угрожают смертью, Лусине Нерсисян была арестована. События 29 декабря прошлого года свидетельствуют о том, что армянские власти выступают против любых мирных инициатив. В тот день разведгруппа армянской армии, при попытке перехода государственной границы с Азербайджаном, совершила провокацию. Был убит азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов и его тело было вынесено на территорию Армении. Вопреки международному гуманитарному праву, Армения не вернула тело азербайджанского солдата и его фото были распространены в социальных сетях», - пишет издание, и напоминает аналогичную акцию армянской пропагандистской машины в период апрельской войны.