На Софийской овощебазе зарезали гражданина Азербайджана

Сотрудники петербургской полиции устанавливают подробности поножовщины, случившейся на территории Фрунзенского района города. Как сообщает издание «Невские новости», на Софийской овощебазе накануне был серьезно ранен приезжий из Азербайджана.

Истекающего кровью мужчину, 1978 года рождения, заметили прохожие; на помощь пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую». В шоковом состоянии он был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в одиннадцатом часу утра. Медики зафиксировали на теле мигранта порезы в области головы, шеи, груди и ног. По мнению специалистов, его состояние оценивается как тяжелое.

Эти повреждения, по предварительной информации, гражданин Азербайджана получил в ходе перепалки на оптовой базе, расположенной по адресу: Софийская улица, 60. Учитывая характер травм пострадавшего, информацию о случившемся передали в полицию.