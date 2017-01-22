 

России предрекли победу над Великобританией за один день

 

Сокращение военного бюджета лишает армию Великобритании возможности оставаться эффективной боевой силой. К таким выводам пришли эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), пишет Daily Mail.

«Урезание расходов на оборону приведет к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "компетентным врагом", таким, как Россия», — приводит издание тезисы из доклада.

По мнению экспертов, уменьшение финансирования приведет к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам.

«И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт», — пишет газета. Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или «стратегически важным странам».

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