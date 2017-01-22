Армянские националисты распространили в соцсетях призывы к физической расправе над молодым менеджером из Еревана Сергеем Джулакяном. Поводом к этому послужило недавнее интервью армянского гражданского активиста haqqin.az, в котором он раскритиковал власти Армении и изъявил желание присоединиться к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном».

Кроме того, в Ереване начали оказывать давление на невесту и сестер Сергея Джулакяна.

Как удалось узнать haqqin.az, самому Сергею Джулакяну удалось покинуть Ереван и отправиться в другую страну.

Отметим, что Сергей Джулакян не единственный гражданский активист, который столкнулся с давлением и угрозами в свой адрес после того, как заявил о намерении присоединиться к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном». Практически все члены Платформы из Армении так или иначе столкнулись с давлением со стороны официального Еревана и армянских националистов.