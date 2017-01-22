Боевики ИГИЛ взорвали крупнейшую гостиницу в Мосуле

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали здание крупнейшей гостиницы в западной части иракского Мосула. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает ТАСС.



По его информации, данное действие террористы предприняли в пятницу, чтобы предотвратить использование иракскими силами безопасности здания в качестве опорного пункта для наступления на позиции боевиков в западной части города.

Отмечается, что отель находится у реки Тигр и построен в виде ступенчатой пирамиды. В результате взрыва здание накренилось. Информация о жертвах и пострадавших не приводится.