Иран пригрозил Трампу возобновить ядерную программу

Министр атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи заявил, что если президент США Дональд Трамп откажется от осуществления «ядерной сделки», то Иран возобновит свою ядерную деятельность, передает IRNA.

«В случае, если Трамп откажется от осуществления совместного плана, мы готовы очень быстро возобновить свою ядерную деятельность», — сказал он в интервью телеканалу.

«Мы готовы и можем возобновить свою ядерную программу. Мы можем вернуться не только к прежней ситуации, но и начать свою ядерную деятельность ещё больше, чем раньше», — подчеркнул Салехи.