Медведев останется во главе правящей партии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сохранит пост председателя партии «Единая Россия». Об этом "Дождю" рассказали два источника в партии.

По их словам, на заседании высшего и генерального советов партии в воскресенье, 22 января, в закрытом режиме перед съездом, руководители партии проголосовали за сохранение Медведева на главном посту в партии.

Члены высшего и генерального советов также проголосовали за сохранение Бориса Грызлова на посту председателя высшего совета «Единой России». В высший совет также рекомендовано включить спикера Госдумы Вячеслава Володина, говорит источник "Дождя". Там сохранит место и мэр Москвы Сергей Собянин.

Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве 21-22 января. Ранее источники "Дождя" сообщили, что на съезд не приедет президент России Владимир Путин. Эту информацию подтвердил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.