Власти Таджикистана решили избавиться от толстых милиционеров

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился «привести в порядок соотношение веса и роста» милиционеров.

«Еще два месяца назад я распорядился привести в норму вес сотрудников милиции. Ведь когда милиционер начинает толстеть, то его работоспособность уменьшается. Вес сотрудника милиции должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста», — приводит его слова агентство Avesta.

При этом министр не уточнил, какого оптимального роста и веса должен быть сотрудник правоохранительных органов. Следить за выполнением поручения будет специальная комиссия.