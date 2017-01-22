В Баку будет пасмурно

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменно-облачная, временами пасмурная, в основном, погода без осадков, однако ночью в некоторых местах полуострова ожидаются небольшие осадки.

Как сообщает Национальный департамент по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2, днем 5-8, в Баку ночью 0-2, днем 6-8 градусов тепла.