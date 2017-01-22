Отец министра юстиции Армении оказался карманником?

Армянское издание «Lakoes.am» опубликовал материал о воре-карманнике Ашоте Ованисяне, известном в криминальном мире под прозвищем «Мгло». По сведениям СМИ, именно он является отцом министра юстиции РА Арпине Ованисян.

СМИ со ссылкой на свои источники, утверждает, что неоднократно судимый известный вор-карманник, состоящий в разводе с матерью министра Анной Мкртчян (начальник ЗАГСА Эребунского района города Ереван) ныне проживает за границей.

Примечателен так же тот факт, что в армянской прессе, никогда не упоминалось об отце министра и в ее официальной биографии а так же в ряде публикаций о семье министра фигурирует лишь мать.