Интервью армянского гражданского активиста Сергея Джулакяна, опубликованное накануне на haqqin.az вызвала большой резонанс в армянском сегменте соцсетей, и в целом в общественном мнении. Начались нападки на семью С.Джулакяна. У них требуют дезавуировать выступление Сергея, но они отказываются и искренне поддерживают его позицию.

С.Джулакяну удалось беспрепятственно покинуть страну. И несколько часов назад С.Джулакян выступил с новым видеообращением о ситуации в Армении, которое направил в редакцию haqqin.az. Предсталяем вашему вниманию новое выступление С.Джулакяна о ситуации в Армении и Карабахе.

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Социально-экономическая ситуация сегодня в Армении такова, что народ, практически все население, нищенствует. У людей нет ни денег, ни работы – ничего.

Зимы в Армении холодные, а в большинстве домов по всей республике отключено отопление. Люди страдают от холода потому, что не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Рацион питания рядового армянина состоит сегодня только из хлеба, да и то не вдоволь.

Взывать о помощи к государству не просто бесполезно, но и опасно. Просьбы воспринимаются властями как недовольство режимом, клевета на правителей, что беспощадно наказывается вплоть до физического уничтожения. Как говорят сами армяне, убьют, и глазом не моргнут. Так что решаются на это лишь немногие граждане.

Вместе с тем саргсяновская клика понимает, что предстоящие парламентские выборы могут оказаться не в ее пользу. Естественно, путем фальсификаций и шантажа всё подгонят и останутся у власти, но контроль международных наблюдателей, несомненно, повлияет на расклад политических сил в национальном собрании, а потому загодя начали запугивать народ. Задействован любимый сержиковский контингент – дворовые хулиганы и преступники, мнящие себя авторитетами. Эти отбросы общества уже приступили к шантажу, угрозам и прочим криминальным методам, чтобы заставить людей голосовать за власти. Действуют маргиналы рьяно, ведь их «труд» щедро оплачивается.

Рядовых граждан, кому все же повезло работать, пусть и с грошовой зарплатой, опричники Саргсяна запугивают увольнением: не доволен – убирайся и сдохни вместе с семьей от голода.

Снисхождения нет даже к ветеранам Карабахской войны. Раненные во время апрельских боевых действий не получают никакой медицинской помощи, никаких пособий. Минобороны и не собирается лечить и содержать их за свой счет. Все, что выходит в телеэфир и публикуется о том, что якобы тот или иной «герой войны» отправлен на лечение, не что иное как блеф для обмана народа, а еще отличный повод, чтоб выбить деньги с различных международных фондов и диаспорских благотворительных организаций. Но и эти деньги до пострадавших в войне доходят – оседают в карманах военных и прочих крупных чинов. Жизнь солдата для них и ломаного гроша не стоит…

Ну и о Карабахе… По дороге в Степанакерт (Ханкеди) или в другой город на оккупированных территориях, почему-то исключительно под линиями электропередач, можно увидеть два-три слегка подновленных дома. Это называется деревней, куда горожан призывают переселяться, так сказать, «на свежий воздух». Дом в такой «деревне» люди получают не просто так, а по контракту, согласно которому поселенцы обязуются не съезжать оттуда не менее пяти лет. А за это им «на обзаведение хозяйством» дадут две коровы и 500 тысяч драмов, что составляет аж тысячу (!) долларов. То есть, как крестьяне в 30-50-е годы, права на выезд с места, куда поселись, у них не будет.

Однако люди как-то не спешат возрождать натуральное хозяйство, да еще на таких условиях. Так что вряд ли новые саргсяновские «деревни» окажутся заселенными в ближайшие пять лет.

Недавно я специально побывал в таких будущих поселениях, так как знал, что одним из международных фондов были выделены немалые средства для возрождения Карабаха, и правительство, дабы продемонстрировать, что хоть что-то на эти деньги делает, восстановило автостраду до Кельбаджара. Но только это. От села Зов Вардениса (Басаргечар) до Мардакерта расположились несколько этих якобы деревнь в два-три дома, да и те пустуют. Никто и не собирается здесь жить, и не только потому что это далеко от даже от райцентров, но еще и потому, что правительство и не думает поддерживать население. Смехотворную тысячу долларов даже временным пособием не назовешь…

В общем, положение в стране, а тем более в Карабахе критическое. Власть имущие со своей высокой колокольни плюют на народ, не забывая, однако, грабить этот столь презираемый ими же люд. На благотворительном марафоне в Кельбаджаре было собрано порядка 27 млн долларов специально для восстановления в регионе водоснабжения, но население воды как не видело 25 лет, так и не видит. А деньги, выделенные великодушными людьми, осели понятно где – по карманам районных и повыше властей. И ведь каждый год собираются громадные средства на решение одной и той же проблемы…

Посетил и Шушу, чтобы своими самому убедиться, что ее жители не преувеличивают, описывая царящий там беспредел. И убедился: и здесь постоянно проводятся «благотворительные марафоны», и сюда диаспорские фонды вбухивают массу денег, и здесь дикая безработица, люди прозябают без в нищете и тоже без воды. На деньги, которые сюда вложены, можно было построить новый город, но пока здесь работает всего два фонтанчика, из которого население и таскает воду домой.

Правда, показательно построена церковь, чтобы водить туда зарубежных наблюдателей и гостей, пускать им пыль в глаза, а подсовывать какие-то «нарисованные» документы, о якобы проделанной работе и потраченных средствах.

С официальными гостями позволено встречаться только прислужникам властей, которые подтверждают любое слово, сказанное этими же властями. Простой люд к иностранцам не подпускают вдруг что ляпнут и истина откроется.

Когда бывая в Карабахе, люди со мной доверительно общаются, делятся своей болью. Слушаешь их, и волосы становятся дыбом, просто каменный век - люди ловят ежей и дикобразов, чтобы как-то прокормиться. У меня происходящее здесь ассоциируется с блокадным Ленинградом. Хорошо в Карабахе живут только коррумпированные генералы и родственники власть имущих. Народ загнобили и унизили. Надо освободить Карабах от власти этих негодяев!

Земли не возделываются, зато построили какой-то завод выпускающий некую странную продукцию в бутылках с яркими наклейками - типа Карабах имеет производственный ресурс, собственную продукцию, а люди работают. А на самом деле работники завода нуждаются точно так же, как и безработные. Плата-то грошовая! В общем, тот же блеф…

И все делается настолько открыто, цинично, с вызовом, с издевкой, мол, хорошо делаем, попробуйте что-нибудь сказать.

Новый премьер-министр Армении вообще клоун мирового уровня – невозможно без смеха видеть его притворно озабоченную мину, когда он говорит о проблемах страны. Он прекрасно знает, зачем его позвали, что он должен делать и чего должен добиться от народа. Если кто-нибудь сегодня покажет мне в Армении отрасль, которая приносит прибыль и хоть что-то от нее перепадает народу, я поклонюсь ему до земли. Однако, согласно официальным источникам, каждый год в стране наблюдается экономический рост. Экономику страны власти, видимо, путают со своей собственной «экономикой» и рост своего личного благосостояния на бумаге приписывается стране.

Все идет к тому, что после апрельских парламентских выборов для Армении настанут еще более страшные времена. Уже сейчас правящий режим следит за всеми, пытаясь даже мысли людей прочесть.

После июльского захвата полка ППС повстанческой группой «Сасна Црер» полиция усилила охоту на неугодных. Как в сталинские времена, дела заводятся за любую критику властей по малейшему доносу. Даже если в это время тебя не было в стране, всегда найдутся «свидетели», которые заявят, что ты их ограбил, изнасиловал, а вообще убил. И никто не будет разбираться. Просто посадят. Это же заказ свыше….