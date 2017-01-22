 

Контрабандист из Армении оказался в плену у повстанцев

 

В Колумбии успешно завершена операция по освобождению уроженца Армении Арсена Восканяна из плена повстанческой группировки АНО (Армия национального освобождения). Посредником выступил Международный комитет Красного Креста (МККК), передает vesti.ru.

Сообщается, что повстанцы передали иностранного гражданина в сельской местности департамента Чоко. По информации колумбийской газеты El Tiempo, хотя Красный Крест не сообщил о личности освобожденного, ранее военные перехватили радиопереговоры повстанцев, в которых упоминался похищенный 42-летний уроженец Армении.

Сообщалось, что мужчина находился в Колумбии с целью нелегальной переправки в Армению местных ядовитых лягушек. По информации СМИ, контрабандисты могут заработать до 1500 евро с продажи одного экземпляра и переправить за одну поездку до 100 особей, которые находятся под большой угрозой исчезновения. В статье также говорилось, что "Восканян является уроженцем Армении, однако въехал в Колумбию по российскому паспорту".

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