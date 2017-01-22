Объявлено время начала гонки «Формулы-1» в Баку

Опубликовано время старта гонок «Формулы-1» в 2017 году. Гонка на Гран-при Азербайджана, запланированная на 25 июня, начнется в 17:00 по бакинскому времени, сообщает haqqin.az со ссылкой на f1only.ru.
Как известно, в этом году гонка в Баку не будет пересекаться с «24 часами Ле-Мана», так как перенесена на неделю позже.
Время старта гонок в сезоне-2017:
26 марта – Австралия – 09:00
9 апреля – Китай – 10:00
16 апреля – Бахрейн – 19:00
30 апреля – Россия – 16:00
14 мая – Испания – 16:00
28 мая – Монако - 16:00
11 июня – Канада - 22:00
25 июня – Азербайджан – 17:00
9 июля – Австрия – 16:00
16 июля – Великобритания – 16:00
30 июля – Венгрия – 16:00
27 августа – Бельгия – 16:00
3 сентября – Италия – 16:00
17 сентября – Сингапур – 16:00
1 октября – Малайзия – 11:00
8 октября – Япония – 09:00
22 октября – США – 23:00
29 октября – Мексика – 22:00
12 ноября – Бразилия – 19:00
26 ноября - Абу-Даби – 16:00