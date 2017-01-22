 

Объявлено время начала гонки «Формулы-1» в Баку

Автор: Отдел спорта 

Опубликовано время старта гонок «Формулы-1» в 2017 году. Гонка на Гран-при Азербайджана, запланированная на 25 июня, начнется в 17:00 по бакинскому времени, сообщает haqqin.az со ссылкой на f1only.ru.

Как известно, в этом году гонка в Баку не будет пересекаться с «24 часами Ле-Мана», так как перенесена на неделю позже.

Время старта гонок в сезоне-2017:

26 марта – Австралия – 09:00

9 апреля – Китай – 10:00

16 апреля – Бахрейн – 19:00

30 апреля – Россия – 16:00

14 мая – Испания – 16:00

28 мая – Монако - 16:00

11 июня – Канада - 22:00

25 июня – Азербайджан – 17:00

9 июля – Австрия – 16:00

16 июля – Великобритания – 16:00

30 июля – Венгрия – 16:00

27 августа – Бельгия – 16:00

3 сентября – Италия – 16:00

17 сентября – Сингапур – 16:00

1 октября – Малайзия – 11:00

8 октября – Япония – 09:00

22 октября – США – 23:00

29 октября – Мексика – 22:00

12 ноября – Бразилия – 19:00

26 ноября - Абу-Даби – 16:00

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