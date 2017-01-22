Я, разумеется, готов принести свои извинения за столь, как бы точнее сказать, фривольный заговолок. Ничего не поделаешь – сюжет требует рассказывать все так, как было. А было так. Пару дней назад, ранним утром, когда город еще погружен в предрассветную темень, я, минуя знаменитый сквер Парапет, которому ныне прилепили необычайно пустое названье – площадь Фонтанов, направляюсь в сторону Бульвара. Его, кстати, городские власти также давно одарили именем Приморский парк, но оно таковым значится разве что в справках Баксовета…

«И чего это я опять вспомнил Баксовет? Не к добру это, глядишь, из-за угла вынырнет вездесущий Гаджибала-муаллим и день вконец будет испорчен», - между прочим, подумал я. Куда лучше вспоминать рассказы доктора Эфендиева, старого бакинца, сиживавшего в любимом садике бакинцев и до позднего вечера делившегося с нами, студентами, своими былями о старом, канувшем в историю, Баку, так словно бы это было его профессиональным занятием. «Вот желтый дом напротив –это бывший публичный дом. Его обитательницы любили ловить клиентов сидя на парапете – невысокой ограде, окружавшей этот чудный тенистый уголок. Сейчас ни ограды, ни проституток, а молодых людей все равно тянет сюда день и ночь. Магия какая-то…»

И в подтверждение этой давней исторической притчи из-за угла выплывают три совершенно очаровательные головки, призванные, очевидно, украсить унылое общество, с ранья собирающееся неподалеку от известного гастронома №1 (ума не приложу, как его сейчас называют новые владельцы: несколько бомжей и продавцов, дожидающихся хозяина. Обладательницы прелестных головок, стройных ножек, обнаженных до самых бедер, а также ярко раскрашенных губ останавливаются неподалеку, чтобы обсудить нечто свое, специфическое. Что по понятным причинам вызывает живейший интерес тусующихся у дверей продмага юнцов.

После бессонной ночи девицам, понятно, не терпится разойтись по домам, чтобы хорошенько отоспаться до следующего рабочего дня, точнее, ночи. Но вот беда – надо бы заглянуть в мечеть, чтобы отнести незир – откупные за грехи, неизбежные и, увы, каждодневные при их, хоть и древней, но не воспринимаемой ни на земле, ни на небесах, профессии. Словом, перед нами возникли точные копии итальянской проститутки Кабирии из фильма Федерико Феллини, с детской наивностью верившей, что дева Мария непременно поймет и простит ее, вынужденную зарабатывать на жизнь столь презренным образом…

- Лучше махнуть в Таза-Пир прямо сейчас – и народу мало, и муллы на местах! - подводит итог совещанию старшая на вид, статная красотка.

- А тебе, шлюшанька моя, не хочется махнуть к нам? Аллах тебя уже не услышит, а я тут, рядом, утешу, будь здоров!

Это один из добрых молодцов, дожидающихся своего рабочего дня в продмаге. Тоже не бог весть какая работа: разгружать машины с продуктами, подметать полы за покупателями, иногда заменять приболевшего продавца в надежде, что когда-нибудь доверят и ему столь ответственную работу за прилавком. Но по сравнению с работой ночных пташек он, конечно, считает свое занятие куда как достойным занятием.

И этот его намек не может быть не услышан, как и почти ласковое «шлюшанька»,той, кому они предназначены. Она грациозно поворачивается к сбившимся в кучу работникам прилавка и вызывающе покачивая бедрами, направляется в нашу сторону.

- Кто из вас, молодые люди, приглашает меня, шлюху, потешиться? Ты, что ли?

Она вплотную приблизилась к опешившему от неожиданности юнцу, и пока он собирается с мыслями, девица хлестко, наотмашь бьет его по лицу. Надо заметить, такого поворота вполне мирной беседы не ждал ни юнец, ни невольные свидетели, включая и меня, грешного. Как и последовавшей после этого красочной тирады, состоящей исключительно из непечатных слов и выражений, в которых упоминалась главным образом матушка юнца в качестве первостатейной шлюхи, его сестры, братья и ближайшие родственники.

По силе выражения и образности стиля, тексты, изрыгаемые проституткой, намного превосходили вариации на тему «Раскудрить твою мать!», которые мне юношей довелось услышать от моего командира Пал Палыча. В то же время могу утверждать, что матерная эскапада ночной незнакомки уступала ругани барака наркоманов с мест, не столь отдаленных, которой мне доводилось внимать уже в зрелом возрасте. Однако сила воздействия матерщины в исполнении статной красотки была такова, что ни один из коллег побитого юноши не нашелся что либо возразить. Как, впрочем, и остальных свидетелей необычного зрелища, включая и меня, мучительно раздумывающего: что лучше, попытаться утихомирить девицу, воспользовавшись статусом агсаккала, или же незаметно раствориться в предутренних сумерках?

Ближайший поворот событий только подтвердил правильность моих размышлений.

- Ну ладно, пошумели и хватит,- обратился к девице неизвестно откуда взявшийся импозантного вида мужчина, очевидно, представитель продмаговского начальства.

Та, наверное, последовала бы этому доброму совету, если б не концовка начальственного окрика: - А иначе… И импозантный мужик выразительно показал глазами на нехотя выбирающегося из ночного бара полицейского.

- Нашел кем пугать! - усмехнулась красотка, переходя на крик, в то время как полицейский благоразумно решил исчезнуть за дверями бара.

- Полиция отвечает за безопасность не посетителей бара, а самого заведения, - многозначительно прокомментировал ситуацию, молчавший до сего момента бомж на краю тротуара, и обвел всю кампанию мутным взглядом.

Я узнал его. Он был когда-то перспективным ученым, привлекаемым партийными органами для чтения лекций в трудовых коллективах по проблемам религии и атеизма. Он делал вполне успешную по тем временам карьеру, пока не пошла гулять по властным коридорам молва, дескать, в своей докторской, которую он почему-то издал в Москве, проводится мысль о слабости атеистической работы, проводимой под руководством партийной организации республики. Он уехал в столицу доказывать абсурдность навета, и теперь я впервые увидел его, так сказать, в новом качестве. Впрочем, судя по тому, что бывший атеист решил вступиться за одинокую проститутку, он все еще продолжал искать правду…

- Она защищает свои права, по той причине, что никому до этого нет дела. Родные считают ее падшей, а каждый сосунок (презрительный взгляд в сторону продавцов) убежден, что может во всеуслышание пригласить ее в постель, запросто назвав самым грязным словом родного азербайджанского языка. А ведь она, как и все мы, является гражданином Азербайджана… Гражданин Республики! - И он со значением поднял палец над головой, обвел всех взглядом, приглашая задуматься над фактом, который никому из нас не приходил в голову.

В связи со сказанным мне вспомнился инцидент, свидетелем которого мне довелось стать много лет назад, если мне не изменяет память, в Риме. Внимание туристов привлек вдрызг пьяный алжирец, который быстро сторговался с одной из многочисленных девиц, поджидавших зарубежных клиентов – сценка привычная и никто бы не обратил на нее внимания, если б алжирец не полез прилюдно хватать проститутку за мягкие места. Та мгновенно оттолкнула хама, выдала тираду, из коей следовало, что он снял ее на ночь и это не дает ему право распоряжаться ею на глазах почтенной публики. Швырнув в лицу несостоявшемуся клиенту его доллары, она с поразительным для ее профессии достоинством удалилась.

Меж тем, дефиниции бомжа явно вдохновили проститутку и окончательно вывели из равновесия руководящего работника уровня продмага. Он подозрительно оглядел сперва меня, рассудив по моему спортивному виду, что я не представляю никакой опасности, прикрикнул на бывшего лектора и потребовал от девиц, чтобы они пошли по своим делам. То ли в последней фразе разошедшаяся девица вновь уловила некий гнусный намек, то ли затрещина, которой она одарила юного приставалу ей показалась недостаточной расплатой за оскорбление, но всем своим видом ночная бабочка требовала сатисфакции.

- Я не шарю по чужим карманам, в отличие от тебя, вора, не подсовываю людям туфту, не обвешиваю никого. Я продаю свое тело – вон оно у меня какое. И она распахнула тонкую кофту, демонстрируя ночному сообществу бюст, достойный кисти Леонардо да Винчи…

- Мое тело – мой бизнес! Мне платят за красоту и наслаждение. Ты же зарабатываешь на продаже мяса неизвестного происхождения, которое называешь говядиной.

От импозантности продмаговского начальника не осталось и следа. «А она, чувствуется, подготовленный человек. Во всяком случае, доказательная база ее спича ничем не уступает уровню речей лидеров Народного фронта первой волны»,- размышляю я.- «Кроме того, она явно знает Евтушенко –«Не те б-ди, кто денег ради…»

Экс-лектор, как оказалось, продолжал находиться под воздействием красочного пейзажа, открывшегося его взору после распахнутой кофты.

- Красота как сама природа – принадлежит всему роду человеческому. И прежде всего тем, кто понимает в ней толк,- выдал он дефиницию, намекая явно на себя, бывшего атеиста и ныне жалкого обормота. И хотя ночная бабочка ничем не выразила своего намерения воспользоваться идеей бомжа, он счел нужным завершить свой правозащитный монолог достойной ее красоты фразой:

- Сколько у нас обыкновенных воришек, вроде этого юноши, и высокопоставленных, так называемых олигархов. Загляните на суд над бывшими кагебешником Човдаровым и его кампанией, судья разговаривает с этими грабителями как с уважаемыми людьми. А Махмудов? Или банкиры, коим несть числа – разворовали государственные деньги и разошлись по своим виллам заграничным. Все они – в ваших глазах уважаемые люди. А она – «Шлюшка». Так кто же ты, в таком случае?!

Бывший атеист явно разошелся. Наградой ему были овации очаровательных красоток, аплодировавших ему с видом великосветских дам. В то время как глава продавцов кинулся с шумом загонять своих сотрудников в продмаг, начисто отказавшись вступать в полемику с незнакомкой.

- Я готов поверить, что жизнь кругом бьет ключом и с каждым днем она все лучше. (Тут он потряс скомканной газетой, которая служила ему простыней на тротуаре).

- Если это так, откуда это несметное число б…?! – выкрикнул им вдогонку ораторствующий бомж. - Выходит, чем лучше жизнь, тем больше проституток? Неизвестно, чем бы закончился этот импровизированный спич, если б утреннюю тишину не нарушила песнь муллы, призывавшего город к утреннему намазу.

- Эшхеду энне – свидетельствую я! Ля илаха илла илах! Нет бога, кроме Аллаха! – неслось над полусонным городом, напоминая его обитателям об их прегрешениях. Азербайджанские Кабирии мигом бросились к такси, чтобы к утреннему намазу доставить свой незир в мечеть. В трехмиллионном городе только они – три жрицы любви готовы были признать свои грехи. Да и то, потому, что были убеждены, мечеть замолвит за них слово перед Всевышним…