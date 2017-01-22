Президент Сербии впервые проведет переговоры с косовскими албанцами

Делегация Белграда на очередном раунде переговоров с властями Приштины в Брюсселе во вторник 24 января будет представлена на наивысшем уровне, сообщил премьер-министр Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в воскресенье, передает РИА Новости.

«Сербия будет представлена на наивысшем уровне, на переговоры поедет президент Томислав Николич и я как глава правительства. Предполагаем, что албанцы со своей стороны также представят свое наивысшее руководство», — заявил Александр Вучич.

По его словам, таким образом стороны смогут договориться о том, чтобы в Косово больше не возникала угроза применения силы и оружия, чтобы «больше не было угроз и провокаций». Отмечается, что таким образом и президент Сербии впервые станет непосредственным участником диалога с косовско-албанской администрацией. Ранее о необходимости переговоров между Белградом и Приштиной на высоком уровне заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.