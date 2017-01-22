В ДТП в Баку пострадали 4 детей

В Баку в результате ДТП пострадали четверо детей. Как передает Lent.az, вблизи Дворца водных видов спорта на улице Ахада Ягубова столкнулись “Toyota Prado”, управляемый Сеидагой Гадимовым и “Changan”, за рулем которого находилась Эльнара Багирова.

В результате ДТП получили травмы дети С.Гадимова – 7-летний Али и 8-летняя Лейла.

Травмы получили также пассажиры Э.Багировой – 13-летняя Афет Багирова и 4-летний Субхан Гараев. Пострадавшие госпитализированы. По факту столкновения ведется разбирательство.