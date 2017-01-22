Тяжелые бои в Йемене: убиты 66 человек

Более 65 человек погибли за сутки в результате вооруженных столкновений между военными и повстанцами-хуситами на западе Йемена, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков и источники в службе безопасности.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, всего в ходе столкновений и авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в районе йеменского портового города Моха на Красном море погибли 66 человек.

Число погибших среди повстанцев-хуситов и их союзников, лояльных экс-президенту Али Абдалле Салеху, достигло 52 человек. Среди проправительственных войск погибли 14 человек. В ходе столкновений также наносились удары с воздуха.