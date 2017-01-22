 

В Якутии мужчина обстрелял врачей и полицейских

 

Житель города Алдан в Якутии обстрелял бригаду медработников. По данным СУ СК по республике, в субботу предприниматель в сфере ритуальных услуг, 1968 года рождения, находился у себя в частном доме. Внезапно он начал вести себя неадекватно и агрессивно, стал хвататься за ружье. Его жена и сын ушли из дома и вызвали «скорую помощь» и полицию.

Когда на место прибыли медики и правоохранители, мужчина открыл огонь из окна. Сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел, однако мужчина отказался бросить оружие. Тогда страж порядка выстрелил в мужчину, ранив его в плечо и живот.

Стрелка задержали и доставили в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Проводится процессуальная проверка. Мужчине могут предъявить обвинения по статьям «применение насилия в отношении представителя власти», «покушение на убийство», а также «хулиганство».

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