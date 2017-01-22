Павел Фельгенгауэр: "России необходимо все Закавказье”

Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр заявил, что для России важны отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, передают армянские СМИ.

По его словам, России необходимы «не отдельные страны, а все Закавказье».

«Москва считает, что у Армении и Азербайджана равные возможности для маневрирования, которые в случае с Арменией уменьшились, так как она, отказавшись от западных программ, поддержала все российские инициативы, а России, благодаря некоторым уступкам в других сферах, удается смягчить недовольство армянской стороны», - заявил Фельгенгауэр.

По его мнению, «в настоящее время Азербайджан – достаточно важное для России государство, для прельщения которого Россия принимает определенные меры».