В Германии открывается выставка, посвященная транссексуалам в Армении

24 января в Германии, в университетской библиотеке города Гисен откроется фотовыставка о жизни транссексуалов Армении.

На выставке под названием «Клеймо одиночества» будут выставлены работы фотографа Назик Арменакян, сообщает местное издание Giessener Anzeiger.

Организаторами выставки являются Алина Ясина и Катарина Кюн, доктора философии Международного центра по изучению культуры Гисенского университета имени Юстуса Либиха, а также специалист Организации гендерного равенства университета Надин Штрицке.

На выставке будут представлены многочисленные фотографии, запечатленные Арменакян за долгие годы встреч и общения с членами транссексуального сообщества Армении.

«Работы, посвященные жизни транссексуалов в Ереване, позволят зрителям погрузиться в повседневную жизнь этих молодых людей и понять, какие проблемы они испытывают, какой опасности подвергаются, - пишет немецкое издание. - Из-за своей сексуальной ориентации транссексуалы в Армении считаются отбросами общества и испытывают весьма враждебное отношение к себе, не получая никакой защиты и поддержки. Некоторые из них стали изгоями для своих семей. Многие не могут участвовать в жизни общества и вынуждены выживать только за счет занятий проституцией.

Большие фотоработы дадут вам возможность узнать историю жизни «девушек», спрятанную за вульгарным макияжем и вызывающей одеждой. Автор покажет места, где они живут, раскроет и прольет свет на жизнь между двух миров».

Также на выставке можно будет увидеть работы проживающей в Тбилиси шотландской журналистки Эми Маккиннон в рамках ее видеопроекта о трансгендерах в Москве. У посетителей выставки будет возможность пообщаться с организаторами и авторами и обсудить с ними проблемы транссексуалов.