Серж Саргсян: «Азербайджан готовится к наступлению, а мы к обороне»

Накануне в своем выступлении президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения не должна вступать в гонку вооружений с Азербайджаном, приобретать то же оружие - в основном: наступательное, что и азербайджанская сторона.

"У нас нет цели наступательных действий, и если они приобретают самолеты, мы должны приобретать средства ПВО, если они приобретают танки - то мы противотанковые средства. Но это не значит, что мы не должны приобретать самолеты или танки", - сказал С.Саргсян.

Президент Армении заявил также, что вся передовая линия оснащена средствами видеонаблюдения и средствами ночного видения.

"Нет такого поста, где не было бы средств ночного видения. Кроме того, вся наша передовая линия оснащена средствами видеонаблюдения", - сказал он.