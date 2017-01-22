В распоряжении haqqin.az оказались сенсационные факты, свидетельствующие о финансировании некоторыми высокопоставленными азербайджанскими чиновниками оппозиционных СМИ, в частности, печатный орган Партии Народного Фронта Азербайджана – газету «Азадлыг» и одноименный сайт газеты.

Haqqin.az выявил имена чиновников, чьи представители проводили встречи и вели переговоры с редактором газеты «Азадлыг» Суджаддином Шарифовым. По информации, высокопоставленные чиновники передавали С.Шарифову крупные суммы денег взамен гарантий неприкосновенности и воздержания от критики их деятельности. Финансовые потоки, поступавшие от чиновников С.Шарифову, затем направлялись во Францию – главному редактору газеты «Азадлыг» Ганимату Захиду.

Отдел расследований нашего сайта начал специальное расследование по деятельности этих чиновников и их взаимосвязи с ПНФА и газетой «Азадлыг». В самое ближайшее время на нашем сайте будут представлены результаты этого расследования.