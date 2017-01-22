Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги

Венесуэла начала выпускать новые вертикальные банкноты достоинством от 500 до 20 тысяч боливаров. Об этом сообщает BBC News.

До этого момента самой крупной банкнотой были 100 боливаров (на ней изображение также было ориентировано вертикально). По информации BBC News, сейчас на "черном рынке" 20 тысяч боливаров стоят менее шести долларов (почти 400 рублей по текущему курсу).

Необходимость в новых банкнотах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров.

В конце ноября 2016 года газета The Independent сообщила, что в Венесуэле из-за резкого падения курса национальной валюты магазины вынуждены принимать купюры на вес.