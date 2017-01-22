ЦРУ об НЛО в Азербайджане и способности экстрасенсов

Американское Центральное разведывательное управление и президент США Дональд Трамп стали одними из главных ньюсмейкеров этой недели. У Трампа случилась инаугурация, а ЦРУ выложило в интернет свои документы за 50 лет.

Haqqin.az уже сообщал о рассекреченных ЦРУ документах, которые так или иначе касались политических вопросов, связанных с Азербайджаном. Но есть и еще целый пласт материалов, которые могут заинтересовать читателей. Речь идет о Неопознанных Летающих Объектах (НЛО) и экстрасенсах.

Напомним, что ведущая спецслужба США обнародовала свыше 12 миллионов страниц документов, в которых содержатся данные о деятельности агентства с 1947-го по 1990-е годы.

НЛО

В рассекреченных документах, увы, нет четких подтверждений существования НЛО. Но зато имеются фотографии объектов, похожих на неземные. Более того, эксперты ЦРУ проводили их анализ.

Стоит отметить, что в архивах часто упоминается СССР и даже Азербайджан в привязке к НЛО. К примеру, в отчете от 2-го июля 1957 года указывается, что на границе Азербайджана и Ирана был зафиксирован неопознанный объект. Упоминаются и другие даты, например, 13 августа 1957 года, 17 июня 1966 года.

К сожалению, несмотря на то, что прошло больше полувека и данные рассекречены, на обнародованных бумагах мало чего можно разобрать. Кроме того, там еще сохранилось множество помарок цензуры. Поэтому понять, какие НЛО видели на границе Азербайджана (СССР) с Ираном невозможно.

Впрочем, ЦРУ фиксировало случаи появления НЛО и над территорией своей страны.

Стоит отметить, что в 2015 году глава NASA Чарльз Болден подтвердил существование сверхсекретной военной базы Зона 51, подчеркнув, правда, что инопланетян или летающих тарелок на ней нет.

"Я был в месте с таким названием. Это обычный исследовательский центр. Я не видел там никаких инопланетян или космических кораблей", - рассказал он тогда, подчеркнув, что верит в существование инопланетного разума.

Между тем, в одном из документов о летающих тарелках, датированном 1 августа 1952 года, говорится, что около ста заявлений об НЛО достаточно правдоподобны и необъяснимы.

Экстрасенсы

ЦРУ обнародовало и документы своего проекта Star Gate, в ходе которого исследовались экстрасенсорные способности людей.

Выясняется, что почти 20 лет спецслужбы изучали "удаленное видение" и другие паранормальные способности и возможности их использования в разведке.

Между тем, среди тех, кого испытывали, был израильтянин Ури Геллер. Его способности проверяли в 70-х годах прошлого века.

Среди материалов есть рисунки Геллера, которые он сделал в рамках исследования. Ему удалось с точностью воспроизвести то, что рисовал человек, находившийся в другой комнате – гроздь винограда.

Вывод ЦРУ: Ури Геллер убедительно продемонстрировал свои паранормальные способности.