 

Далай-лама надеется на сотрудничество Путина и Трампа

 

Тибетский духовный лидер Далай-лама выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп будут совместно работать для всеобщего мира, передает агентство AP.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-релиз, Далай-лама заявил, что мир нуждается в лидерах с состраданием. Он добавил, что все движутся по пути к достижению мира и отказу от насилия. По данным агентства, «он надеется, что Трамп и Путин будут стремиться к созданию всеобщего мира».

В ноябре 2016 года Далай-лама заявил, что надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

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