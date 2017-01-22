 

Абхазия осталась без света

 

Большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье из-за аварии на Ткуарчалской гидроэлектростанции, сообщается на сайте компании Черноморэнерго, передает РИА Новости.

"Обгорел провод ЛЭП 220 кВ в Ачгуара, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики", — говорится в сообщении.

Сейчас аварийные службы работают над устранением проблемы. Подана заявка на поставку электроэнергии в Абхазию из России на время восстановительных работ, отмечается в заявлении компании.

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