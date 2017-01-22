 

Узбекского историка хотят наказать из-за Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Под давлением властей Армении и армянской общины Генпрокуратура Узбекистана намерена возбудить уголовное дело в отношении известного узбекского историка и исследователя Шухрата Саламова.

Отметим, что Шухрат Саламов является автором книги "Карабах: война идей", в которой отражены исторические факты о том, как с помощью своих покровителей армянские дашнаки готовили людей к идеологической войне. Саламов также написал книгу «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: От Ферганы до Карабаха», в которой говорится о резне, учиненной армянами по отношению к узбекам.

Теперь с подачи официального Еревана и армянской общины в отношении Шухрата Саламова хотят возбудить уголовное дело по статье о разжигании межнациональной ненависти. Историка уже вызвали в Генпрокуратуру Узбекистана, куда он должен явиться завтра.

В то же время в Узбекистане против Шухрата Саламова развернута настоящая кампания, а на его дом напали представители армянской общины и разбили стекла.

Как сообщил haqqin.az адвокат Мухтар Мустафаев, о начале преследования узбекского ученого уже проинформирован посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Редакция Haqqin.az выражает крайнюю обеспокоенность начавшимся преследованием узбекского историка и берет это дело под свой контроль. Завтра haqqin.az представит официальную позицию Генпрокуратуры Азербайджана по данному вопросу.

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