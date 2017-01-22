 

ИГИЛ получает подкрепление из Китая

 

Среди боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии стало меньше выходцев из Европы, но увеличилось число представителей стран Центральной Азии, а также Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая , сообщил "Интерфаксу" в воскресенье российский военно-дипломатический источник.

"Объединение России, Турции и Ирана в борьбе с террористами в Сирии, а также освобождение Алеппо, оказали заметное влияние на этнический состав поступающих в отряды ИГИЛ иностранцев. В действующих на территории Сирии бандгруппах ИГИЛ кратно сократилось количество приехавших из Европы", - сказал он.

"В составе бандформирований ИГИЛ увеличилась доля представителей республик Центральной Азии, а также Синьцзянь-Уйгурского района Китая. Численность последних в Сирии измеряется уже сотнями, а в радиоэфире боевиков в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора звучит китайская речь", - сказал источник. 

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