 

Россия и Турция спорят из-за мяса и помидоров

 

Отмену запрета на поставки овощей из Турции необходимо обсуждать вместе с вопросом допуска российского мяса на турецкий рынок. Такую позицию высказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в кулуарах встречи министров сельского хозяйства G20, передает ТАСС.

«Вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции — молочной продукции, мяса птицы, говядины, баранины», — заявил глава Минсельхоза.

При этом министр подчеркнул, что Москва будет исходить «из соображений национальной безопасности» при принятии решений по поводу действующего продовольственного эмбарго.

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Россия и Турция спорят из-за мяса и помидоров
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