 

В курортном городке нашли обезглавленные тела

 

Сразу семь обезглавленных тел найдены в воскресенье в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима, передает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Автомобиль был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин. Там же было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия обычно объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.

В последнее время уровень преступности в Мексике серьезно повысился, произошли нападения на ночной клуб и прокуратуру даже в туристических Плайе-дель-Кармен и Канкуне.

Эксперты считают, что такой всплеск насилия может быть связан с возможным переделом сфер влияния между различными наркокартелями, борющимися за контроль над транзитом и распространением наркотиков.

2259 просмотров


Старости
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
24 Янв 8° / 4°
25 Янв 8° / 1°
26 Янв 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

58 азербайджанцев потребовали исключить Азербайджан из Совета Европы
Президент Молдовы дал слово Путину… haqqin.az из Кишинева
«В школе закончились дрова, дети мерзнут» заявляет директор школы в Джалилабаде
Мадуро уволил председателя центробанка Венесуэлы
Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания президента
В курортном городке нашли обезглавленные тела
Россия и Турция спорят из-за мяса и помидоров
ИГИЛ получает подкрепление из Китая
В Товузе столкнулись два легковых автомобиля
Узбекского историка хотят наказать из-за Азербайджана
Далай-лама надеется на сотрудничество Путина и Трампа
Абхазия осталась без света
В Загатале автомобиль насмерть сбил пешехода
Сенаторы пытаются предотвратить сделку Трампа с Путиным
ЦРУ об НЛО в Азербайджане и способности экстрасенсов
Гаджибала Абуталыбов и дети почти по Бонч-Бруевичу
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Кто из высокопоставленных чиновников Азербайджана финансирует оппозицию? громкий анонс
Серж Саргсян: «Азербайджан готовится к наступлению, а мы к обороне»
В Германии открывается выставка, посвященная транссексуалам в Армении
Катающиеся в тазиках турецкие пенсионеры бьют рекорды в соцсетях видео
Павел Фельгенгауэр: "России необходимо все Закавказье”
В Якутии мужчина обстрелял врачей и полицейских
В ДТП в Баку пострадали 4 детей
Тяжелые бои в Йемене: убиты 66 человек