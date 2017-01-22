В курортном городке нашли обезглавленные тела

Сразу семь обезглавленных тел найдены в воскресенье в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима, передает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Автомобиль был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин. Там же было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия обычно объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.

В последнее время уровень преступности в Мексике серьезно повысился, произошли нападения на ночной клуб и прокуратуру даже в туристических Плайе-дель-Кармен и Канкуне.

Эксперты считают, что такой всплеск насилия может быть связан с возможным переделом сфер влияния между различными наркокартелями, борющимися за контроль над транзитом и распространением наркотиков.