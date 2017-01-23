 

Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания президента

 

Государственная казна Гамбии оказалась пуста после ухода в отставку президента Яйя Джамме, изгнанного из страны. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, новый глава государства Адаме Бэрроу, передает Reuters.

«Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», — сказал Бэрроу.

Ранее 22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и занял президентский комплекс.

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