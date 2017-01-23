Мадуро уволил председателя центробанка Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увольнении председателя центрального банка Нельсона Мерентеса на фоне экономического кризиса в стране, передает агентство Франс Пресс.

Как отмечает агентство, Мадуро выбрал Рикардо Сангино в качестве преемника Мерентеса.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.